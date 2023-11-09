В США раскрыли сеть элитных публичных домов с сотней высокопоставленных клиентов

NYT: Минюст США расследует дело публичных домов, чьими клиентами были чиновники

Минюст США предъявил обвинения трем людям в организации секс-услуг. О раскрытии сети элитных публичных домов в Вашингтоне и Бостоне с сотней высокопоставленных клиентов, среди которых чиновники и военные, сообщает газета The New York Times (NYT).

«Клиентами были врачи, юристы, бухгалтеры, выборные должностные лица, руководители высокотехнологичных и фармацевтических компаний, военные офицеры, государственные подрядчики, профессора, ученые», — заявил исполняющий обязанности прокурора США в Бостоне Джошуа Леви.

При этом министерство юстиции не назвало имен клиентов сети элитных публичных домов. Трем людям предъявили обвинения в использовании «тактики принуждения» для привлечения женщин к оказанию сексуальных услуг, за что с клиентов взималась плата от 350 до 600 долларов в час.

Ранее стало известно, что сын американского президента Джо Байдена Хантер потратил 20 тысяч долларов, отложенных на обучение его дочери, на алкоголь, наркотики и проституток. Согласно электронным письмам и сообщениям с ноутбука Хантера Байдена, эти средства также пошли на оплату кредита на Porsche, подписки на вебкам-сервисы и «другие личные расходы».