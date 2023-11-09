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21:12, 9 ноября 2023Спорт

Все российские спортивные федерации отозвали иски об отстранении от турниров

Все российские спортивные федерации отозвали иски об отстранении от турниров

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Все российские спортивные федерации отозвали иски из Спортивного арбитражного суда (CAS) на решение об отстранении от международных турниров. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, все федерации, которые подавали иски, отозвали их. «Было принято решение договариваться, нежели спорить», — заявил он.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Решение о допуске стран к Олимпиаде-2024 пока не принято.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации МОК. После этого ряд федерацией обратились в CAS.

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      Анастасия Борисова
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