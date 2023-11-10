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07:34, 10 ноября 2023Ценности

48-летняя бывшая солистка Spice Girls снялась в нижнем белье для рекламы

Фото: Arthur Mola / Invision / AP

Британская певица и бывшая солистка музыкальной группы Spice Girls Мелани Браун показала фигуру в откровенном образе на новых снимках для рекламы бренда Pour Moi. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

48-летняя знаменитость снялась в ярко-синем и темно-зеленом комплектах нижнего белья, демонстрируя подтянутую фигуру и кубики пресса. На размещенных кадрах видно, что на лице звезды присутствует макияж в нейтральных оттенках. Кроме того, ей сделали укладку, собрав часть волос в хвост, а оставшиеся локоны оставили распущенными.

Известно, что новая рекламная кампания посвящена женщинам, которые призывают быть увереннее в себе и принимать любую фигуру.

В мае американская актриса Кейт Хадсон снялась топлес и вызвала споры в сети. 43-летняя знаменитость поделилась серией откровенных фото, на которых она запечатлена отдыхающей у бассейна.

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      Екатерина Ештокина
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