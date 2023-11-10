Илья Авербух заявил о спаде интереса к фигурному катанию в России

Хореограф Илья Авербух заявил об общем спаде интереса к фигурному катанию в России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, это заметно по этапам Гран-при страны. «Наверное, достаточно посмотреть телетрансляцию, даже дворцы вместимостью 3000 не собрались. Только в Омске была красивая картинка, которую мы привыкли видеть за последние годы», — отметил Авербух.

Он добавил, что Федерация фигурного катания на коньках России и телевидение делают все возможное. «Турниры организованы по высшему пилотажу, начиная с того, как встречают спортсменов в аэропорту, и заканчивая тем, что их расселяют в очень хороших гостиницах. Первый канал — ему спасибо, что продолжает поддерживать фигуристов, показывать турниры», — отметил хореограф

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.