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19:12, 10 ноября 2023Путешествия

Авиакомпания продала билеты за 130 рублей из-за технического сбоя

Reuters: China Southern Airlines продала авиабилеты за 130 рублей из-за сбоя

Фото: Thomas Peter / Reuters

Китайская авиакомпания China Southern Airlines продала билеты примерно за 130 рублей из-за технического сбоя в мобильном приложении. Об этом сообщает агентство Reuters.

В среду, 8 ноября, пользователи китайских соцсетей начали писать, что авиабилеты на многие рейсы из Пекина в юго-западный мегаполис Чэнду и обратно доступны за 10-30 юаней (128-384 рубля). При этом обычная стоимость перелета составляет около 400-500 юаней (5,1-6,4 тысячи).

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По данным источника, сбой в приложении перевозчика и на нескольких платформах бронирования длился около двух часов, все это время оформить билет можно было по низким ценам. Уточняется, что при этом покупатели должны были заплатить еще как минимум 110 юаней (1,4 тысячи рублей) в качестве аэропортовых и топливных сборов.

Неясно, сколько билетов по выгодным ценам компания продала за время сбоя системы, однако в China Southern Airlines заявили, что все оплаченные талоны действительны и клиенты могут ими воспользоваться.

Ранее, в октябре, сразу пять пассажирских самолетов, пролетавших в небе над Россией, подали сигнал тревоги. Позже выяснилось, что причиной стал сбой приложения по отслеживанию рейсов Flightradar24.

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      Мария Борисова
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