Умер командовавший первым облетом Луны астронавт

Умер командир экипажа «Аполлона-8» Борман, командовавший первым облетом Луны

Американский астронавт Фрэнк Борман, командовавший космическим кораблем «Аполлон-8», который совершил первый пилотируемый облет Луны в 1968 году, скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Уточняется, что командир «Аполлона-8» умер 7 ноября в городе Биллингс, штат Монтана. «Сегодня мы вспоминаем одного из лучших сотрудников НАСА. Астронавт Фрэнк Борман был настоящим американским героем», — заявил директор НАСА Билл Нельсон.

Нельсон отметил, что Борман начал свою карьеру офицером Военно-воздушных сил США. «Его любовь к полетам оказалась незаменимой на должностях летчика-истребителя, оперативного пилота, летчика-испытателя и доцента. Его исключительный опыт и компетентность привели к тому, что НАСА выбрало его для участия во второй группе астронавтов», — отметил глава ведомства.

Ранее в возрасте 87 лет умер американский астронавт Томас Кеннет Маттингли, сыгравший одну из важнейших ролей в спасении космического корабля «Аполлон-13» после аварии.