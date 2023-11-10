Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:02, 10 ноября 2023Наука и техника

Умер командовавший первым облетом Луны астронавт

Умер командир экипажа «Аполлона-8» Борман, командовавший первым облетом Луны

Фото: NASA / Reuters

Американский астронавт Фрэнк Борман, командовавший космическим кораблем «Аполлон-8», который совершил первый пилотируемый облет Луны в 1968 году, скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Уточняется, что командир «Аполлона-8» умер 7 ноября в городе Биллингс, штат Монтана. «Сегодня мы вспоминаем одного из лучших сотрудников НАСА. Астронавт Фрэнк Борман был настоящим американским героем», — заявил директор НАСА Билл Нельсон.

Нельсон отметил, что Борман начал свою карьеру офицером Военно-воздушных сил США. «Его любовь к полетам оказалась незаменимой на должностях летчика-истребителя, оперативного пилота, летчика-испытателя и доцента. Его исключительный опыт и компетентность привели к тому, что НАСА выбрало его для участия во второй группе астронавтов», — отметил глава ведомства.

Ранее в возрасте 87 лет умер американский астронавт Томас Кеннет Маттингли, сыгравший одну из важнейших ролей в спасении космического корабля «Аполлон-13» после аварии.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Ксения Назарова
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили новый вариант сокращения рабочей недели. Как это может отразиться на россиянах?

      43-летняя Жизель Бюндхен пробежала по пляжу в бикини

      Лось затоптал американку во дворе ее дома

      Украинский дипломат назвал три возможных вида переговоров с Россией

      Российские снайперы в зоне СВО получили партию высокоточных винтовок Raptor

      Резолюцию Европарламента в России назвали признаком неэффективности санкций ЕС

      В США указали на провал Запада в отношении России

      Российский разведчик увидел в убитом командире ДРГ ВСУ французского офицера

      Путин посетил штаб Южного военного округа

      Российский корабль «Виктория» подал сигнал бедствия у Сахалина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости