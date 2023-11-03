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08:11, 3 ноября 2023Наука и техника

В США умер сыгравший важную роль в спасении «Аполлона-13» астронавт

Умер астронавт Маттингли, сыгравший важную роль в спасении миссии «Аполлон-13»
Кеннет Маттингли

Кеннет Маттингли. Фото: NASA / Globallookpress.com

Американский астронавт Томас Кеннет Маттингли, сыгравший одну из важнейших ролей в спасении космического корабля «Аполлон-13» после аварии, умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Как уточнили в ведомстве, астронавт скончался во вторник, 31 октября. «Маттингли сыграл ключевую роль в успехе нашей программы "Аполлон", а его яркая личность останется в памяти на всю историю», — сказано в сообщении.

Маттингли был в составе дублирующего экипажа «Аполлона-13». Когда командир главного экипажа Алан Шепард заболел, основным экипажем стали дублеры. При этом за два дня до вылета из-за контакта с больным краснухой Маттингли отстранили от миссии. Космический корабль стартовал 11 апреля 19070 года. На третий день полета на борту произошел взрыв, после чего НАСА пришлось возвращать астронавтов домой. Никто на Земле в тот момент не знал «Аполлон-13» лучше, чем Маттингли. Его привлекли к разработке спасательной миссии.

Маттингли побывал на Луне в составе миссии «Аполлон-16», совершившей лунную посадку 27 апреля 1972 года.

Ранее в Техасе выставили на продажу «лунный» дом командира корабля «Аполлон-13» Джеймса Ловелла за 3,5 миллиона долларов.

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      Марина Совина
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