В ЧВК «Волки» рассказали о цене ошибки на фронте

Инструктор ЧВК «Волки»: ценой ошибки на фронте могут быть жизни десятков бойцов

Инструктор по стрелковой подготовке частной военной компании (ЧВК) «Волки» Олег Блохин рассказал о цене ошибки на фронте. Об этом они высказался в разговоре с «Лентой.ру».

По его словам, действия всех подразделений неразрывно связаны друг с другом, а ценой даже одной ошибки могут быть жизни сразу нескольких бойцов.

«Война — это система. Можно обучить пехоту, запасти снаряды, закупить технику. Но всего одна ошибка — например, в контрбатарейной борьбе или настройке средств РЭБ — может стоить жизни десятков солдат. Мы должны постоянно совершенствоваться! Без этого мы никогда не увидим победы ни в СВО, ни в следующих войнах», — пояснил он.

В интервью инструкторы ЧВК «Волки» также рассказали о подготовке российских штурмовиков, бывших заключенных из отрядов «Шторм Z» и казаков-добровольцев на полигоне в Донбассе. По их словам, бойцы почти круглосуточно упражняются в стрельбе, отрабатывая в том числе приемы, которым раньше учили только в спецподразделениях.