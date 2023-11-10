Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:32, 10 ноября 2023Бывший СССР

Инструкторы российской ЧВК «Волки» рассказали о подготовке штурмовиков

Инструкторы ЧВК «Волки»: штурмовики ВС РФ упражняются в стрельбе круглосуточно
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: РИА Новости

Инструкторы частной военной компании (ЧВК) «Волки» в разговоре с «Лентой.ру» рассказали о подготовке штурмовиков Вооруженных сил (ВС) России, бывших заключенных из отрядов «Шторм Z» и казаков-добровольцев на полигоне в Донбассе.

По словам инструкторов, бойцы упражняются в стрельбе почти круглые сутки. При этом новобранцы отрабатывают в том числе приемы, которым раньше обучали только в специальных подразделениях.

Отмечается, что обучение в центре подготовки ЧВК «Волки» занимает минимум три недели, а очередь обучающихся растягивается на несколько месяцев вперед. В то же время руководство центра признает, что трех недель недостаточно для подготовки бойца к боевым операциям, требующей в идеале в четыре-пять раз больше времени.

Материалы по теме:
«Это закаленный в сражениях противник» Добровольцы из БАРС-16 — о боях с украинской гвардией и ситуации под Лисичанском
«Это закаленный в сражениях противник»Добровольцы из БАРС-16 — о боях с украинской гвардией и ситуации под Лисичанском
29 сентября 2023
«Ни шагу назад — за нами морг» Как в Донбассе готовят будущих штурмовиков к реалиям современной войны?
«Ни шагу назад — за нами морг»Как в Донбассе готовят будущих штурмовиков к реалиям современной войны?
Сегодня

«Все обучение идет в учебных центрах. Заблуждение, что солдат на фронте чему-то учится. Оно в корне неверно. Максимум — он может научиться там выживать. А научиться грамотно воевать он может исключительно во время тренировок. Если кто-то будет утверждать обратное, это, мягко говоря, некомпетентный человек», — добавил инструктор по стрелковой подготовке Олег Блохин.

В конце сентября сообщалось, что бывшие инструкторы ЧВК «Вагнер» займутся подготовкой резервистов народного ополчения Ростовской области. Как уточнил глава местного движения ветеранов боевых действий «Оплот» Валерий Бова, они сосредоточатся на тренировках добровольцев казачьего батальона резерва территориальной самообороны региона «Оплот-1».

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о помилованном за расправу над студенткой жителе Кемерова

      В России раскрыли «спиртовые» схемы теневого алкорынка

      Российские компании нашли способ обогатиться в условиях изоляции

      CNN и Associated Press прекратили работу с освещавшим атаку ХАМАС фоторепортером

      Военный эксперт рассказал о плачевном положении ВСУ

      Германия решила реализовать совместные с Францией проекты танка и истребителя

      Крупнейшая криптовалютная биржа прекратит поддержку депозитов в рублях

      В Совбезе Армении признали наличие противоречивых идей о курсе страны

      В Грузии решили вернуть Саакашвили в тюрьму

      Назван способ сэкономить на ремонте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости