Инструкторы российской ЧВК «Волки» рассказали о подготовке штурмовиков

Инструкторы ЧВК «Волки»: штурмовики ВС РФ упражняются в стрельбе круглосуточно

Инструкторы частной военной компании (ЧВК) «Волки» в разговоре с «Лентой.ру» рассказали о подготовке штурмовиков Вооруженных сил (ВС) России, бывших заключенных из отрядов «Шторм Z» и казаков-добровольцев на полигоне в Донбассе.

По словам инструкторов, бойцы упражняются в стрельбе почти круглые сутки. При этом новобранцы отрабатывают в том числе приемы, которым раньше обучали только в специальных подразделениях.

Отмечается, что обучение в центре подготовки ЧВК «Волки» занимает минимум три недели, а очередь обучающихся растягивается на несколько месяцев вперед. В то же время руководство центра признает, что трех недель недостаточно для подготовки бойца к боевым операциям, требующей в идеале в четыре-пять раз больше времени.

«Все обучение идет в учебных центрах. Заблуждение, что солдат на фронте чему-то учится. Оно в корне неверно. Максимум — он может научиться там выживать. А научиться грамотно воевать он может исключительно во время тренировок. Если кто-то будет утверждать обратное, это, мягко говоря, некомпетентный человек», — добавил инструктор по стрелковой подготовке Олег Блохин.

В конце сентября сообщалось, что бывшие инструкторы ЧВК «Вагнер» займутся подготовкой резервистов народного ополчения Ростовской области. Как уточнил глава местного движения ветеранов боевых действий «Оплот» Валерий Бова, они сосредоточатся на тренировках добровольцев казачьего батальона резерва территориальной самообороны региона «Оплот-1».