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11:16, 10 ноября 2023Культура

Дочь Владимира Машкова стала гражданкой США

Дочь Владимира Машкова рассказала о том, что стала гражданкой США

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Российская актриса, единственная дочь народного артиста России Владимира Машкова Мария получила гражданство США. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Присоединилась к мужу и дочерям. Теперь я могу голосовать и исполнять обязанности присяжного», — написала артистка.

Актриса также добавила, что поменяла своем имя — теперь она не Машкова Мария Владимировна, а Машкова Маша. Дочь народного артиста отметила, что снялась в сериале, который стал ее дебютом в американском кино.

Ранее проживающая в США артистка обратилась к отцу. Машкова поведала, что за границей ей не хватает родителя, а также призналась родственнику в любви. «Я скучаю по тебе. Смешному. Талантливому и очень храброму. Я верю, что ты именно такой. Люблю. Всегда», — написала актриса.

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      Анастасия Астахова
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