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11:05, 21 сентября 2023Культура

Проживающая в США дочь Машкова обратилась к отцу

Проживающая в США дочь Машкова обратилась к отцу и призналась, что скучает

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

38-летняя российская актриса, единственная дочь народного артиста России Владимира Машкова Мария, которая проживает в США, обратилась к отцу. Ее слова приводит StarHit.

Артистка поведала, что за границей ей не хватает отца, а также призналась родственнику в любви. «Я скучаю по тебе. Смешному. Талантливому и очень храброму. Я верю, что ты именно такой. Люблю. Всегда», — написала Машкова.

Летом прошлого года актриса, которая вместе с супругом и детьми проживает в Лос-Анджелесе, рассказала о тяжелых отношениях с отцом. Она заявила, что у них разные взгляды на политическую ситуацию, отчего Машковой тяжело морально, однако она верит в то, что через какое-то время она сможет увидеться с родителем.

Ранее сам Машков высказывался об уехавших из страны артистах. «Вы им хотите что-то ответить? Вступить в дискуссию? С кем?! С людьми, которые поменяли свои полушария головного мозга на другие? У меня для всех них есть одно слово: презрение», — заявлял актер.

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    Анастасия Астахова
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