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16:46, 10 ноября 2023Наука и техника

Двигатель «Евродрона» испытают

В Испании пройдут наземные испытания силовой установки «Евродрона»

Фото: Michael Kappeler / Getty Images

Наземные испытания силовой установки европейского средневысотного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) большой продолжительности полета, создаваемого в рамках программы Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System (MALE RPAS), известного также как Eurodrone («Евродрон»), пройдут в Испании. Об этом пишет Defense News.

С этой целью тестов в страну будут доставлены основные элементы силовой установки — двигатель, гондола и системы крепления. Испытания будут проводиться на базе Национального института аэрокосмических технологий при Минобороны Испании.

Издание подчеркивает, что проведение наземных испытания станет первым шагом на пути в возможным летным тестам.

В марте 2022 года Defense News сообщило, что поставщиком силового агрегата Catalyst для Eurodrone выбрана итальянская компания Avio Aero, принадлежащая американской корпорации General Electric. В тендере на двигатель Avio Aero выиграла у компании Safran, предлагавшей агрегат Ardiden 3TP.

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      Иван Потапов
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