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«Евродрону» подобрали двигатель

Европейскому БПЛА Eurodrone поставят двигатель Catalyst

Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Tony R. Tolley / Reuters

Европейскому средневысотному беспилотному летательному аппарату (БПЛА) большой продолжительности полета, создаваемому в рамках программы Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System (MALE RPAS), известному также как Eurodrone («Евродрон»), подобрали двигатель. Об этом сообщает Defense News.

Поставщиком силового агрегата Catalyst станет итальянская компания Avio Aero, принадлежащая американской корпорации General Electric. Отмечается, что данный двигатель, разработанный и производящийся в Европе, свободен от требований International Traffic in Arms Regulations (ITAR).

В тендере на двигатель Avio Aero выиграла у компании Safran, предлагавшей Ardiden 3TP. Ожидается, что прототип Eurodrone должен подняться в воздух к 2027 году.

В феврале российская компания «Кронштадт» заявила, что в ближайшие один-два месяца в воздух поднимется модернизированный средневысотный БПЛА большой продолжительности полета «Орион». Первый летный образец этого беспилотника министру обороны России Сергею Шойгу представили в январе.

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Иван Потапов
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