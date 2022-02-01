В России анонсировали первый полет модернизированного «Ориона»

Модернизированный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орион» со спутниковой связью взлетит в феврале-марте. В компании «Кронштадт», которая разработала аппарат, анонсировали первый полет беспилотника, передает РИА Новости.

«Первый этап летных испытаний нового "Ориона" планируется провести в первом квартале этого года», — сообщили в компании.

Обновленная версия «Ориона» получила систему спутниковой связи и управления. В «Кронштадте» отметили, что новое оборудование позволяет увеличить дальность действия беспилотника. В базовой версии аппарата радиус применения ограничен дальностью прямой радиовидимости с наземным пунктом управления.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу посетил специализированный завод компании «Кронштадт» в подмосковной Дубне. Главе оборонного ведомства показали первый летный образец «Ориона» с новым оборудованием.

В декабре уничтожение беспилотника «Орионом» впервые показали на видео. Аппарат выпустил ракету, которая поразила беспилотную мишень.