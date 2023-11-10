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19:29, 10 ноября 2023Россия

Кадыров сообщил о назначении нового начальника ФСБ в Чечне

Рамзан Кадыров: новым начальником ФСБ в Чечне стал Дмитрий Кечкин

Кадр: видео Telegram-канал Kadyrov_95

Новым начальником управления ФСБ по Чечне стал Дмитрий Кечкин. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«В пятницу его мне представил генерал-лейтенант ФСБ Сергей Сапунков. Мы обсудили пути дальнейшего взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности», — пояснил Кадыров.

По словам политика, Кечкин обладает богатым опытом работы в различных субъектах России. Также он выразил уверенность в том, что под руководством нового начальника эффективность ФСБ повысится и на новый уровень поднимется взаимодействие с республиканскими правоохранительными органами и органами власти.

Ранее Рамзан Кадыров назначил вице-премьером правительства республики — министром сельского хозяйства Висхана Мацуева, который руководил в регионе ведомством, занимающимся имущественными и земельными отношениями. Мацуев приходится главе республики зятем. Он женат на его дочери Айшат Кадыровой.

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