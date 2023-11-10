Киркоров рассказал о контактах с бандитами в 90-х

Певец Филипп Киркоров рассказал, как в 90-х не стал платить дань рэкетирам

Российский певец Филипп Киркоров рассказал, как в начале 1990-х годов ему пришлось защищаться от рэкетиров, вымогавших у него деньги. Его слова приводит Пятый канал.

Исполнитель заявил, что контакт с бандитами произошел в начале его творческой карьеры. Перед своим выступлением на стадионе «Лужники» к нему в гримерку вошли несколько человек и потребовали «платить им дань». По словам артиста, он не растерялся и ответил неизвестным.

«У меня есть одна черта характера. Когда со мной случается похожий инцидент, я "группируюсь" и из меня вылезает такое, о чем я и подумать не мог. Я хороший актер. Я начинаю на их языке, на жаргоне с ними разговаривать», — сказал Киркоров. Он добавил, что тогда оказался убедителен. В итоге вымогателям пришлось уйти ни с чем.

Ранее певец Филипп Киркоров сказал, что певице и телеведущей Ольге Бузовой нужно начинать устраивать личную жизнь. По мнению артиста, 37-летняя исполнительница уже добилась серьезных успехов в карьере, поэтому ей пришло время найти достойного спутника жизни.