Киркоров посоветовал Бузовой найти мужчину

Филипп Киркоров заявил, что Ольге Бузовой нужно начинать устраивать личную жизнь

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров сказал, что певице и телеведущей Ольге Бузовой нужно начинать устраивать личную жизнь. Его цитирует «СтарХит».

По мнению артиста, исполнительница уже добилась больших высот в карьере, поэтому пришло время найти достойного спутника жизни. «Бузова говорит, что у нее секса не было два года. Сложно себе представить такое, я исхожу из своего опыта… Но возможно! Ведь у нее все только по любви! А мужики боятся Олю — она вся такая успешная, красивая, богатая… Они думают: я не достоин такой. Не бойтесь, вы достойны», — сказал Киркоров.

Ранее Ольга Бузова выразила готовность сняться в эротических сценах. Она отметила, что в творчестве не должно быть рамок, приведя в пример фильм «Парфюмер», в котором, по ее мнению, эротические сцены не вызывают отвращения.