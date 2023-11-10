FIAS разрешила украинским самбистам отказаться от рукопожатий с россиянами на ЧМ
Украинским самбистам разрешили не жать руки россиянам на чемпионате мира 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.
«Международная федерация самбо (FIAS) разрешила участникам чемпионата мира в Ереване отказаться от традиционного рукопожатия в конце схваток», — заявил собеседник агентства. Это решение распространяется также на поединки с представителей сборной Белоруссии. Отмечается, что инициатором отказов выступила украинская сторона.
Чемпионат мира по самбо 2023 года проходит в Ереване (Армения) с 10 по 12 ноября. Российские и белорусские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.
28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Решение о допуске стран к Олимпиаде-2024 пока не принято.