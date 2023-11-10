FIAS разрешила украинским самбистам отказаться от рукопожатий с россиянами на ЧМ

Международная федерация самбо разрешила украинцам не жать руки россиянам на ЧМ

Украинским самбистам разрешили не жать руки россиянам на чемпионате мира 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Международная федерация самбо (FIAS) разрешила участникам чемпионата мира в Ереване отказаться от традиционного рукопожатия в конце схваток», — заявил собеседник агентства. Это решение распространяется также на поединки с представителей сборной Белоруссии. Отмечается, что инициатором отказов выступила украинская сторона.

Чемпионат мира по самбо 2023 года проходит в Ереване (Армения) с 10 по 12 ноября. Российские и белорусские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Решение о допуске стран к Олимпиаде-2024 пока не принято.