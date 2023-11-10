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19:11, 10 ноября 2023Мир

МИД России заявил о деградации Совета Европы

МИД России констатировал продолжающуюся деградацию Совета Европы

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Министерстве иностранных дел России отметили продолжающуюся деградацию Совета Европы (СЕ). Сообщение об этом появилось на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Констатирована продолжающаяся деградация этой старейшей организации, чьей изначальной целью было укрепление единства европейских народов, и ее окончательное превращение в инструмент Запада по насаждению пресловутого "порядка, основанного на правилах"», — говорится в заявлении МИД по итогам 25-го заседания Межведомственной комиссии Российской Федерации по делам СЕ.

В документе указывается, что в рамках мероприятия был проведен обзор и дана оценка деятельности международной организации после прекращения членства в ней России, а также проанализированы основные итоги IV саммита СЕ. Кроме того, было рассмотрено продолжение участия Москвы в конвенциях СЕ, открытых для стран, не являющихся членами организации, и согласованы параметры взаимодействия ведомств по обеспечению национальных интересов России.

Ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец заявил о «кусающей локти» Европе. По его словам, «санкционный блицкриг» против России «с треском провалился». Он подчеркнул, что российская экономика выстояла и быстро адаптируется к новым реалиям, а сама страна обретает подлинный экономический суверенитет.

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