МИД России: ЕС кусает локти, так как «санкционный блицкриг» против России провалился

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец заявил о «кусающей локти» Европе в беседе с ТАСС. По его словам, так европейские страны осознают последствия своей санкционной политики.

Кобринец отметил, что «санкционный блицкриг» против России «с треском провалился». Он подчеркнул, что российская экономика выстояла и быстро адаптируется к новым реалиям, а сама страна обретает подлинный экономический суверенитет. «А вот в ЕС теперь кусают локти, начиная осознавать, чем обернулся их "санкционный авантюризм"», — пояснил он. По его мнению, то, что страны ЕС «рассчитывали с помощью санкций вызвать в России, случилось в их собственном доме».

Среди проблем европейских стран дипломат назвал инфляцию, энергетический дефицит, угрозу деиндустриализации, финансовую дестабилизацию. При этом Москва резко ускорила кооперацию с дружественными странами, а также стала выстраивать новые производственные и логистические цепочки и отказываться от «токсичных западных валют».

В этой же беседе Кобринец назвал правильным решением выход России из Совета Европы (СЕ). Глава департамента МИД пояснил, что СЕ в его нынешнем виде отличается от организации, к которой Россия присоединилась в 1996 году.