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07:01, 10 ноября 2023Забота о себе

Режиссер фильма «Как заниматься сексом» призвала отказаться от порно

Фото: Yara Nardi / Reuters

Британская режиссерка Молли Мэннинг Уокер, чей фильм «Как заниматься сексом» 9 ноября выходит в российский прокат, назвала неочевидный способ борьбы с сексуальным и сексуализированным насилием. Ее слова приводит издание film.ru.

По мнению Уокер, проблема сексуального насилия заключается в порно, из-за которого мужчины могут превратно понимать принципы активного согласия. «Мне кажется, что запрет или цензура порно помогут. Чем громче мы будем обсуждать образ здорового секса, поднимать вопросы согласия и удовольствия, тем меньше люди будут совершать ошибок и смотреть порно», — заявила режиссер.

При этом, добавила она, мужчины в подобных ситуациях бывают так же растеряны, как и женщины. «Нужно взглянуть на партнера и подумать, получает ли он вообще удовольствие, хочет ли он быть вовлечен», — посоветовала Уокер.

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12 октября 2015

Фильм «Как заниматься сексом» — победитель секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. По сюжету картины три подруги после окончания школы летят из Лондона на каникулы на Крит, чтобы отдыхать и веселиться.

Ранее модель и актриса Памела Андерсон заявила, что в подростковом возрасте дважды подверглась сексуальному насилию со стороны мужчин. После пережитых изнасилований она чувствовала себя униженной и бессильной что-либо изменить, долгое время не могла доверять людям и «хотела убраться с этой земли».

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      Александра Лисица
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