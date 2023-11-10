Лесной промышленности в России стало не хватать увеличенных льгот

Власти России попросили отменить новые правила аренды для лесной промышленности

Региональные власти попросили на два года отложить сроки введения новых правил аренды для лесопромышленных компаний или отменить их до стабилизации ситуации. Ранее предприятиям увеличили транспортные субсидии и пообещали помочь с вывозом продукции на экспорт, но этих льгот им стало не хватать, сообщает «Коммерсантъ».

По словам председателя комитета Архангельского заксобрания по ЛПК, сельскому хозяйству и экологии Александра Дятлова, в 2023 году лесопромышленные предприятия северо-западных регионов России получили вдвое большую поддержку, чем в прошлом году. В список получателей транспортных субсидий включили производителей пеллетов и пиломатериалов, а сумму субсидий увеличили с 300 до 500 миллионов рублей. Однако получить их удалось не всем.

«Не все могут получить компенсацию логистических затрат. Кто первый подал документы, тот ее и получил, а потом деньги закончились, и остальные остались без поддержки», — пояснил Дятлов.

Представители отрасли отметили, что предложенные государством субсидии нивелирует подорожавшая аренда лесных участков. Поэтому губернаторы Вологодской, Архангельской, Новгородской областей и Карелии попросили премьер-министра Михаила Мишустина снизить фискальную нагрузку и отложить изменение методики расчета ставок аренды лесных участков, которая вступает в силу в декабре. В противном случае промышленность может столкнуться с двукратным подорожанием аренды, предупредили власти регионов. 2024 год и без того будет сложным для отрасли ввиду подорожания перевозок, повышением таможенных пошлин и изъятия налога на сверхприбыль.

«Ко всему этому можно добавить рост цен на технику и запчасти в два-три раза, рост цен на топливо и сохранение проблем со сбытом», — отметил Дятлов.

В середине октября президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, которую получают некоторые российские экспортеры по внешнеторговым договорам. В перечень отраслей, которые попали под действие указа, попали компании топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.