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08:46, 10 ноября 2023Экономика

Лесной промышленности в России стало не хватать увеличенных льгот

Власти России попросили отменить новые правила аренды для лесной промышленности

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Региональные власти попросили на два года отложить сроки введения новых правил аренды для лесопромышленных компаний или отменить их до стабилизации ситуации. Ранее предприятиям увеличили транспортные субсидии и пообещали помочь с вывозом продукции на экспорт, но этих льгот им стало не хватать, сообщает «Коммерсантъ».

По словам председателя комитета Архангельского заксобрания по ЛПК, сельскому хозяйству и экологии Александра Дятлова, в 2023 году лесопромышленные предприятия северо-западных регионов России получили вдвое большую поддержку, чем в прошлом году. В список получателей транспортных субсидий включили производителей пеллетов и пиломатериалов, а сумму субсидий увеличили с 300 до 500 миллионов рублей. Однако получить их удалось не всем.

«Не все могут получить компенсацию логистических затрат. Кто первый подал документы, тот ее и получил, а потом деньги закончились, и остальные остались без поддержки», — пояснил Дятлов.

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Представители отрасли отметили, что предложенные государством субсидии нивелирует подорожавшая аренда лесных участков. Поэтому губернаторы Вологодской, Архангельской, Новгородской областей и Карелии попросили премьер-министра Михаила Мишустина снизить фискальную нагрузку и отложить изменение методики расчета ставок аренды лесных участков, которая вступает в силу в декабре. В противном случае промышленность может столкнуться с двукратным подорожанием аренды, предупредили власти регионов. 2024 год и без того будет сложным для отрасли ввиду подорожания перевозок, повышением таможенных пошлин и изъятия налога на сверхприбыль.

«Ко всему этому можно добавить рост цен на технику и запчасти в два-три раза, рост цен на топливо и сохранение проблем со сбытом», — отметил Дятлов.

В середине октября президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, которую получают некоторые российские экспортеры по внешнеторговым договорам. В перечень отраслей, которые попали под действие указа, попали компании топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.

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      Вячеслав Агапов
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