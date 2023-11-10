К крупнейшим производителям спирта в России нагрянула ФСБ с обысками

ФСБ провела обыски и выемку документов у трех крупнейших производителей спирта

ФСБ и налоговики вскрыли схемы на теневом рынке алкоголя в России

Начало событий в новости ФСБ и налоговики вскрыли схемы на теневом рынке алкоголя в России

Сотрудники ФСБ провели обыски у трех крупнейших производителей медицинского спирта, в ходе которых силовики произвели выемку документов. Об этом сообщает РБК.

Правоохранительные органы нагрянули в офисы компаний «Брынцалов — А», «Флора Кавказа» и «Росбио», расположенные в Москве, Петербурге, Тульской области, Карачаево-Черкессии и Северной Осетии (Алания).

Силовики также интересуются оптовиками, занимающимися реализацией медицинского и пищевого спирта, который выводят в нелегальный оборот.

Ранее, 10 ноября, сообщалось, что ФСБ и Федеральная налоговая служба в результате проверки производителей медицинского и пищевого спирта вскрыла две криминальные схемы его вывода в теневой сектор.