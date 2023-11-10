ФСБ и налоговики вскрыли схемы на теневом рынке алкоголя в России

РБК: ФСБ и ФНС выявили две схемы вывода спирта в нелегальный оборот

ФСБ и Федеральная налоговая служба в результате проверки производителей медицинского и пищевого спирта вскрыли две криминальные схемы его вывода в нелегальный оборот. Об этом сообщает РБК.

Под ревизию попали 5 компаний по производству медицинского спирта и 43 фирмы, выпускающие пищевой спирт. Выяснилось, что с 2020 года свыше 40 процентов легальной продукции выводится на теневой рынок алкоголя. Спирт выводился в нелегальный оборот на площадках в Московском регионе, а также Самарской и Нижегородской областях.

Закон не требует акциза на спирт в медицинской и парфюмерно-косметической отраслях, а для производства алкоголя он нужен — его размер в 2023 году был установлен на отметке 613 рублей за один литр. Следовательно, бюджет не получил налоги от нелегально проданного алкоголя, что подпадает под действие Уголовного кодекса России. Доход, полученный преступным путем, подлежит изъятию в пользу государства.