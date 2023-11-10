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17:10, 10 ноября 2023Силовые структуры

Осужденного за подброс наркотиков Голунову экс-полицейского освободили по УДО

Суд освободил по УДО экс-полицейского, подбросившего наркотики Голунову
Денис Коновалов

Денис Коновалов. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Зеленоградский городской суд освободил бывшего полицейского Дениса Коновалова, который был осужден на пять лет по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщают «Ведомости».

Первый апелляционный суд начал рассмотрение жалоб осужденных экс-полицейских 2 марта 2022 года. Коновалов попросил смягчить ему наказание. Подброс наркотиков и фальсификацию доказательств он признал.

14 июня стало известно, что Коновалова и его бывших коллег Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева выпустят из колонии. Суд Кировской области разрешил назначить им принудительные работы в сети исправительных центров ФСИН вместо лишения свободы.

Потерпевший Голунов против такого решения не возражал.

28 мая Мосгорсуд приговорил пятерых силовиков к срокам от пяти до 12 лет колонии по делу Голунова. Журналиста задержали в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Нарушения при задержании журналиста вызвали резкий общественный резонанс. 11 июня 2019 года министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного дела, возбужденного против журналиста, и его освобождении.

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      Илона Палей
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