Осужденных по делу журналиста Голунова троих экс-полицейских выпустят из колонии

Baza: троих экс-полицейских, подбросивших наркотики Голунову, выпустят из колонии

Троих бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева и Дениса Коновалова, осужденных на срок от 4,5 до 7,5 лет за подброс наркотиков журналисту Ивану Голунову, выпустят колонии. Об этом в среду, 14 июня, сообщает Telegram-канал Baza.

Суд Кировской области разрешил назначить экс-полицейским принудительные работы в сети исправительных центров ФСИН вместо лишения свободы. Осужденные будут проживать на территории центров.

Потерпевший Голунов против такого решения не возражал, однако выступил против освобождения экс-полицейского Романа Феофанова, так как тот не извинился. Сам Феофанов, приговоренный к 7,5 года колонии, просил перевести его в исправительный центр не далее чем в 100 километрах от дома, но получил отказ.

Также по данным Baza, Голунов до сих пор не получил компенсацию от МВД в размере 1,5 миллиона рублей. Ее Мосгорсуд взыскал с ведомства в конце 2022 года.

Корреспондент «Медузы» (издание включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Нарушения при задержании журналиста вызвали резкий общественный резонанс. 11 июня 2019 года министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного дела, возбужденного против журналиста, и его освобождении.