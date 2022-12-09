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18:04, 9 декабря 2022Силовые структуры

Суд взыскал с МВД 1,5 миллиона рублей в пользу Ивана Голунова

Суд взыскал с МВД 1,5 млн руб в пользу журналиста Голунова за незаконное дело о наркотиках

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Московский городской суд взыскал с МВД компенсацию в пользу журналиста Ивана Голунова за незаконное дело о наркотиках. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сумма компенсации за причиненный моральный вред составила 1,5 миллиона рублей.

Ранее Верховный суд России отклонил кассационные жалобы четверых бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы, осужденных за подброс наркотиков журналисту и признал законным приговоры Роману Феофанову, Акбару Сергалиеву, Максиму Уметбаеву и их руководителю Игорю Ляховцу.

28 мая Мосгорсуд приговорил силовиков к срокам от 5 до 12 лет колонии за незаконное задержание и подброс наркотиков.

Затем экс-полицейским смягчили наказание, сократив им срок от шести до девяти месяцев. Основной фигурант дела бывший начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Игорь Ляховец получил 11,5 года вместо 12 лет. Оперативник Акбар Сергалие — шесть лет и три месяца, его бывшие коллеги Максим Уметбаев и Роман Феофанов — по семь лет и шесть месяцев заключения.

Корреспондент «Медузы» (издание включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Нарушения при задержании журналиста вызвали резкий общественный резонанс. 11 июня 2019 года министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного дела, возбужденного против журналиста, и его освобождении.

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Екатерина Власова
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