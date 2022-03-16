Апелляционный суд смягчил наказание бывшим полицейским по делу Голунова

Суд снизил до 9 месяцев срок экс-полицейским, осужденным за подброс наркотиков Голунову

Первый апелляционный суд изменил приговор бывшим сотрудникам УВД по ЗАО Москвы, осужденным за подброс наркотиков журналисту Ивану Голунову. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-полицейским смягчили наказание, сократив им срок от шести до девяти месяцев. Основной фигурант дела — бывший начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Игорь Ляховец получил 11,5 лет вместо 12-ти, пояснил агентству «Москва» адвокат потерпевшего Сергей Бадамшин. Оперативник Акбар Сергалие будет отбывать шесть лет и три месяца, его бывшие коллеги Максим Уметбаев и Роман Феофанов — по семь лет и шесть месяцев заключения. Денису Коновалову сокращен срок до 4,5 лет.

Также апелляция отменила решение о взыскании с осужденных гражданского иска.

28 мая Мосгорсуд приговорил пятерых силовиков к срокам от пяти до 12 лет колонии за незаконное задержание и подброс наркотиков.

Корреспондент «Медузы» (издание включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Нарушения при задержании журналиста вызвали резкий общественный резонанс. 11 июня 2019 года министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного дела, возбужденного против журналиста, и его освобождении.