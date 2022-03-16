Апелляционный суд смягчил наказание бывшим полицейским по делу Голунова
Первый апелляционный суд изменил приговор бывшим сотрудникам УВД по ЗАО Москвы, осужденным за подброс наркотиков журналисту Ивану Голунову. Об этом сообщает РИА Новости.
Экс-полицейским смягчили наказание, сократив им срок от шести до девяти месяцев. Основной фигурант дела — бывший начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Игорь Ляховец получил 11,5 лет вместо 12-ти, пояснил агентству «Москва» адвокат потерпевшего Сергей Бадамшин. Оперативник Акбар Сергалие будет отбывать шесть лет и три месяца, его бывшие коллеги Максим Уметбаев и Роман Феофанов — по семь лет и шесть месяцев заключения. Денису Коновалову сокращен срок до 4,5 лет.
Также апелляция отменила решение о взыскании с осужденных гражданского иска.
28 мая Мосгорсуд приговорил пятерых силовиков к срокам от пяти до 12 лет колонии за незаконное задержание и подброс наркотиков.
Корреспондент «Медузы» (издание включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Нарушения при задержании журналиста вызвали резкий общественный резонанс. 11 июня 2019 года министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного дела, возбужденного против журналиста, и его освобождении.