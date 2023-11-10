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04:35, 10 ноября 2023Из жизни

Первую в мире пересадку целого глаза провели в США

Хирурги в Нью-Йорке провели первую в миру пересадку человеку целого глаза

Фото: NYU Langone Health / Reuters

Хирурги из медицинского центра NYU Langone Health в Нью-Йорке провели первую в мире пересадку человеку целого глаза. Об этом сообщает Reuters.

До сих пор врачам удавалось пересадить только роговицу. «Сам факт того, что мы пересадили глаз, является огромным шагом вперед», — поделился Эдуардо Родригес (Eduardo D. Rodriguez), возглавлявший команду врачей.

Пациентом стал 46-летний военный ветеран из Арканзаса Аарон Джеймс (Aaron James), который перенес поражение электрическим током высокого напряжения на работе. В результате инцидента у него оказались повреждена левая сторона лица, включая глаз, а также нос и рот. Операция длилась 21 час.

По словам хирургов, трансплантированный орган с момента операции демонстрирует «удивительные признаки здоровья». По словам Родригеса, трансплантация жизнеспособного глазного яблока открывает много новых возможностей, даже в том случае, если зрение не восстанавливается. Сможет ли Джеймс видеть новым глазом, пока неизвестно.

В 2021 команда врачей из NYU Langone Health впервые провела успешную трансплантацию человеку свиной почки.

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