В США человеку успешно пересадили свиную почку

Команда врачей из медицинского центра NYU Langone Health в Нью-Йорке, США, впервые провела успешную трансплантацию человеку свиной почки. Об этом сообщает Reuters.

Орган был пересажен почка женщине с умершим мозгом, которая находилась на аппарате искусственного дыхания. Чтобы снизить риск отторжения, врачи использовали генно-модифицированное животное.

В рамках экспериментальной операции хирурги прикрепили свиную почку к крупным кровеносным сосудам вне тела и наблюдали за ней в течение 54 часов. Как заявили специалисты, почка работала нормально — фильтровала отходы и вырабатывала мочу. Руководивший исследованием трансплантолог Роберт Монтгомери подчеркнул, что команда врачей не наблюдала никаких свидетельств сильного раннего отторжения органа. Он также отметил, что аномальный уровень креатинина, наблюдаемы у реципиента, вернулся к норме после трансплантации.

По данным агентства, в настоящее время в США около 107 тысяч человек ожидают трансплантации органов, из них более 90 тысяч стоят в очереди на пересадку почки. Время ожидания почки в среднем составляет от трех до пяти лет.

