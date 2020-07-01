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Обезьяна выжила после пересадки ей печени свиньи

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Фото: Владимир Корнев / РИА Новости

Врачи военно-медицинского университета военно-воздушных сил Китая (Xijing Hospital) провели научный эксперимент. Они пересадили трем обезьянам органы свиньи. О результатах операции сообщает Daily Mail.

Известно, что манипуляции начались одновременно, 13 июня. Макаки, которым достались сердце и почка, вскоре умерли. Обезьяна с печенью свиньи жива уже более двух недель. Китайские специалисты утверждают, что это самый длительный срок жизни животного с органом, пересаженным от другого вида.

«Обследование показало, что объем трансплантированной печени значительно увеличился, кровоснабжение и функции печени в норме, как и показатели жизнедеятельности», — рассказали врачи. Они подчеркнули, что успех в эксперименте означает приближение к решению проблемы нехватки человеческих органов для трансплантации.

В августе 2019 хирург-трансплантолог из Великобритании предсказал, что свиные сердца могут начать пересаживать людям в течение следующих трех лет. Он также сообщил, что вскоре будет проведена первая пересадка почки свиньи человеку. По его словам, если результат окажется удовлетворительным, то в скором времени станет возможной и трансплантация сердца.

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