Овцу скрестили с человеком

Ученые из Калифорнийского университета впервые вырастили эмбрион овцы, в котором содержались человеческие клетки. Результаты исследования были представлены в рамках выступления на конференции Американского научного общества в Остине.

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Специалисты поместили стволовые клетки человека в эмбрион овцы. Всего химерный зародыш развивался 28 дней. Этого хватило, чтобы продемонстрировать, что эмбрионы вполне могли стать полноценными живыми существами, затем эксперимент остановили из-за ограничений, действующих в стране.

Количество человеческих клеток в эмбрионе мало — одна на десять тысяч. Поэтому зародыш никогда не превратился бы в «овцу с человеческим лицом или мозгом».

Предполагается, что подобное исследование позволит выращивать полноценные органы людей внутри животных, пригодных для последующей трансплантации пациенту. Однако для этого необходимо, чтобы в эмбрионе был один процент человеческих клеток.

В январе 2017 года биологи из США, Испании и Японии создали гибриды свиньи и человека для тех же целей. В итоге в свином эмбрионе сформировались клетки-предшественники различного вида тканей, в частности сердца, печени и нервной системы. Гибридам свиньи и человека позволили развиваться в течение трех-четырех недель, после чего по этическим соображениям они были уничтожены.

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