Созданы свиньи без сала

Китайские и британские ученые создали генетически модифицированных поросят, отличающихся низким содержанием подкожного жира. Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает Live Science.

Специалисты получили 12 здоровых поросят, у каждого из которых в среднем на 24 процента меньше подкожного жира, чем у обычных свиней.

Модификация животных произведена с использованием технологии CRISPR/Cas9, благодаря которой у поросят появился ген UPC1, отвечающий за терморегуляцию. Данная единица наследственности присутствует у большинства млекопитающих, но ее нет у свиней. Свиньи получили UPC1 от мышей.

После достижения шести месяцев 12 генетически модифицированных поросят умертвили с целью анализа состояния животных, которые, как отмечают ученые, оказались здоровы. Кроме того, один самец успел спариться, в результате чего появилось здоровое потомство.

«Людям нравится есть свинину с менее жирным, более постным мясом», — говорит Цзяньго Чжао из Института зоологии Китайской академии наук в Пекине. Эксперт уверен, что генетическая модификация животных не повлияла на вкус мяса.

Ранее американские и китайские ученые нашли безопасный способ создания свинолюдей — химер, в которых присутствуют клетки свиней и людей.