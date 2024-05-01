Медведев поздравил россиян советским плакатом с Зеленским. Украинский лидер предстал в образе Гитлера

Медведев поздравил россиян советской карикатурой с Зеленским в образе Гитлера

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал поздравление граждан страны с Праздником весны и труда, сопроводив текст советским плакатом времен Великой Отечественной войны. Однако политик внес в изображение изменения.

Медведев взял за основу плакат «Каждый удар молота — удар по врагу» 1941 года, созданный художниками-карикатуристами Виктором Дени и Николаем Долгоруковым. На нем изображен рабочий, который с каждым ударом молота по наковальне направляет новые снаряды в карикатурного Адольфа Гитлера. При этом из рук лидера нацистской Германии выпадают виселица и окровавленный топор.

Однако на опубликованном плакате в роли фюрера выступает президент Украины Владимир Зеленский. «С праздником 1 Мая!» — подписал изображение Медведев.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Медведев заявил, что у России есть все необходимое для победы

Медведев подчеркнул, что у Москвы есть все необходимое для того, чтобы одержать победу в украинском конфликте. По его словам, российские заводы выпускают грозное вооружение, перед которым трепещут враги государства. При этом зампред Совбеза отметил, что оружие производится «не вместо, а вместе со всем, что нужно нашей стране для благополучной жизни».

У нас есть все необходимое — технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели Дмитрий Медведев зампред Совета безопасности России

Зампред Совбеза выразил уверенность в победе России.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Кремле назвали судьбу Зеленского предрешенной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков убежден, что судьба украинского лидера предрешена. По его словам, многие поставят под сомнение легитимность Зеленского.

«Специфический президент специфического режима. Украина не жалеет своих граждан, и это трагедия для народа и для страны», — добавил Песков, ответив на слова Зеленского о том, что США не приходится воевать, защищая страны НАТО, поскольку это делает Украина.

Экс-премьер Украины Николай Азаров подчеркивал, что Зеленский станет нелегитимным после 20 мая, когда истечет срок действия его полномочий.

«Зеленский в конце мая станет самозванцем, нелегитимным, человеком, который узурпировал власть со всеми вытекающими последствиями», — заявил он.

Азаров отметил, что выпущенные украинским лидером нормативно-правовые акты после 20 мая не будут иметь законной силы. В Конституции республики четко прописано, что срок полномочий главы государства составляет пять лет, а возможность продлить полномочия предусмотрена только для Верховной Рады.