Песков: многие на Украине поставят под сомнение легитимность Зеленского

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков раскрыл подробности предрешенной судьбы президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что многие поставят под сомнение его легитимность. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

Песков заявил, что участь Зеленского однозначно предрешена, потому как многие на Украине в скором времени поставят под вопрос его легитимность, и украинскому лидеру придется как-то оправдываться.

«Специфический президент специфического режима. Украина не жалеет своих граждан, и это трагедия для народа и для страны», — добавил Песков, комментируя слова Зеленского о «хорошем решении» украинцев сражаться с Россией вместо США.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский после 20 мая, когда истечет срок действия его полномочий, станет нелегитимным самозванцем.