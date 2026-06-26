Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:48, 26 июня 2026Экономика

В России оценили последствия остановки поставок рыбы из Армении

Глава ВАРПЭ Зверев: РФ не столкнется с дефицитом форели после остановки ввоза из Армении
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Отечественные магазины не столкнутся с нехваткой форели после остановки импорта рыбной продукции из Армении. Об этом заявил глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Его слова приводит ТАСС.

Для Армении, пояснил он, российский рынок является одним из ключевых направлений отгрузок форели. Поставщики из постсоветской страны отправляли в основном радужную форель. В целом доля Армении в структуре российского импорта этой рыбы не превышала 10 процентов, уточнил Зверев.

Россия сможет заместить армянскую продукцию рыбой из других стран, полагает эксперт. Речь идет, в частности, о Турции, Киргизии, Белоруссии, Казахстане и других государствах. Дополнительным подспорьем может послужить наращивание внутреннего производства, констатировал он. «Ограничения на поставки из Армении не приведут к дефициту продукции в России», — резюмировал Зверев.

Ранее Россельхознадзор расширил ограничительный список в отношении армянской продукции. Временные меры затронули два рыбных предприятия постсоветской республики, поставки с которых оставались доступными. Ориентировочные сроки возобновления импорта ведомство раскрывать не стало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер бывший министр обороны России Сергей Иванов

    В Москве раскрыта схема ухода от налогов на семь миллиардов рублей

    Раскрыты подробности экстренной госпитализации легендарного российского актера

    Россиянин «заминировал» транспортный узел для удержания любимой

    Мадьяр обвинил Орбана в удалении Венгрии от еврозоны

    Невозможность падения цен на нефть ниже $70 объяснили

    В России выросло число налоговых преступлений

    В России оценили последствия остановки поставок рыбы из Армении

    Россиянин поставил на победу Парагвая в матче ЧМ и лишился 5,15 миллиона рублей

    Названа главная цель объявленной Зеленским 40-дневной операции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok