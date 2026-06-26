В России оценили последствия остановки поставок рыбы из Армении

Глава ВАРПЭ Зверев: РФ не столкнется с дефицитом форели после остановки ввоза из Армении

Отечественные магазины не столкнутся с нехваткой форели после остановки импорта рыбной продукции из Армении. Об этом заявил глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Его слова приводит ТАСС.

Для Армении, пояснил он, российский рынок является одним из ключевых направлений отгрузок форели. Поставщики из постсоветской страны отправляли в основном радужную форель. В целом доля Армении в структуре российского импорта этой рыбы не превышала 10 процентов, уточнил Зверев.

Россия сможет заместить армянскую продукцию рыбой из других стран, полагает эксперт. Речь идет, в частности, о Турции, Киргизии, Белоруссии, Казахстане и других государствах. Дополнительным подспорьем может послужить наращивание внутреннего производства, констатировал он. «Ограничения на поставки из Армении не приведут к дефициту продукции в России», — резюмировал Зверев.

Ранее Россельхознадзор расширил ограничительный список в отношении армянской продукции. Временные меры затронули два рыбных предприятия постсоветской республики, поставки с которых оставались доступными. Ориентировочные сроки возобновления импорта ведомство раскрывать не стало.