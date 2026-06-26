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14:44, 26 июня 2026Спорт

Россиянин поставил на победу Парагвая в матче ЧМ и лишился 5,15 миллиона рублей

Россиянин поставил на победу Парагвая в матче ЧМ-2026 и лишился 5,15 миллиона рублей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Cesar Olmedo / Reuters

Клиент букмекерской компании (БК) сделал крупную ставку на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между Парагваем и Австралией. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин спрогнозировал победу южноамериканской команды, поставив на это исход 5,15 миллиона рублей с коэффициентом 2,80. Его выигрыш мог превысить 14 миллионов.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Россиянин лишился всего номинала ставки.

Ранее букмекеры оценили шансы форварда сборной Португалии Криштиану Роналду обойти нападающего аргентинской национальной команды Лионеля Месси по числу голов на групповом этапе. На такое развитие событий можно поставить с коэффициентом 3,50.

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