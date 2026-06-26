Оценены шансы Роналду обойти Месси по голам на групповом этапе ЧМ-2026

Шансы Роналду обойти Месси по голам на групповом этапе ЧМ-2026 оценили коэффициентом 1,25

Букмекеры оценили шансы форварда сборной Португалии Криштиану Роналду обойти нападающего аргентинской национальной команды Лионеля Месси по числу голов на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Betonmobile.

На такое развитие событий можно поставить с коэффициентом 3,50. Если Месси удержит лидерство, сыграют ставки с коэффициентом 1,25.

В двух стартовых матчах на турнире Месси забил пять мячей в ворота Алжира (3:0) и Австрии (2:0). Его команде также предстоит сыграть с Иорданией.

Португалия в заключительном матче квартета сыграет с Колумбией. Роналду оформил дубль во встрече с Узбекистаном (5:0) и не отметился голами в игре с ДР Конго (1:1).