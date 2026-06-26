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13:30, 26 июня 2026Спорт

Оценены шансы Роналду обойти Месси по голам на групповом этапе ЧМ-2026

Шансы Роналду обойти Месси по голам на групповом этапе ЧМ-2026 оценили коэффициентом 1,25
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Букмекеры оценили шансы форварда сборной Португалии Криштиану Роналду обойти нападающего аргентинской национальной команды Лионеля Месси по числу голов на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Betonmobile.

На такое развитие событий можно поставить с коэффициентом 3,50. Если Месси удержит лидерство, сыграют ставки с коэффициентом 1,25.

В двух стартовых матчах на турнире Месси забил пять мячей в ворота Алжира (3:0) и Австрии (2:0). Его команде также предстоит сыграть с Иорданией.

Португалия в заключительном матче квартета сыграет с Колумбией. Роналду оформил дубль во встрече с Узбекистаном (5:0) и не отметился голами в игре с ДР Конго (1:1).

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