Российские бойцы перехватили дроны ВСУ «гарпунами»

Бойцы ВС России перехватили коптеры ВСУ дронами с «гарпунами»

Бойцы 11-го армейского корпуса группировки «Север» Вооруженных сил (ВС) России применили «гарпуны» для перехвата коптеров ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил начальник отделения планирования и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) с позывным Карта, передает РИА Новости.

Он отметил, что беспилотники коптерного типа сбивают зенитными FPV-дронами и аппаратами с системой обездвиживания винтов. «Прикрепленная к беспилотнику сетка-"гарпун" — приспособление для выведения из строя двигателей и лопастей вражеского БПЛА в полете», — объяснил собеседник агентства.

Военнослужащий добавил, что после обнаружения коптеров противника к работе привлекают операторов дронов и расчеты постов воздушного наблюдения. По его словам, с начала июня военнослужащие 11-го корпуса уничтожили более 170 аппаратов коптерного типа в Харьковской области.

В марте стало известно, что в зоне проведения СВО начали использовать противодроновые сеткометы на основе штатных подствольных гранатометов. Изделие состоит из модернизированного выстрела к ГП-25, ГП-30 или ГП-34 с сеткометом вместо осколочной гранаты.