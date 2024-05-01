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14:57, 1 мая 2024Россия

Угрозу атаки беспилотников объявили в российском регионе

В Курской области объявили угрозу атаки беспилотников

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Курской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор российского региона Роман Старовойт.

Он сообщил, что силы и средства противовоздушной обороны приведены в боевую готовность для отражения возможных атак беспилотников. Старовойт призвал жителей области сохранять бдительность.

Ранее 1 мая Минобороны сообщало об уничтожении шести БПЛА самолетного типа в четырех регионах России, в том числе в Курской области.

В этот же день дроны ВСУ дважды атаковали село Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области. Никто не пострадал, однако незначительные повреждения получили магазин, хозяйственная постройка и сельхозпредприятие.

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      Мария Борисова
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