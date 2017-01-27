Впервые создан гибрид свиньи и человека

Биологи из США, Испании и Японии создали химеры — гибриды свиньи и человека. Соответствующее исследование впервые опубликовано в журнале Cell, кратко о нем сообщает Nature News.

Гибриды получались следующим образом. Ученые в более 1,4 тысячи свиных зародышей вводили один из трех типов человеческих индуцированных стволовых клеток. Затем эмбрионы пересаживались в свиноматки, где они успешно развивались. Отслеживание динамики человеческого материала проводилось при помощи флуоресцентного белка, на производство которого были запрограммированы человеческие стволовые клетки.

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В итоге последние в свином эмбрионе сформировали клетки, являющиеся предшественниками различного вида тканей, в частности сердца, печени и нервной системы. Гибридам свиньи и человека позволили развиваться в течение трех-четырех недель, после чего по этическим соображениям они были уничтожены.

Конечной целью своих опытов ученые видят разработку эффективной методики выращивания органов, пригодных для последующей трансплантации пациенту.