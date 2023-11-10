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19:47, 10 ноября 2023Культура

Правительство Канады ввело санкции против певицы Жасмин

Правительство Канады ввело санкции против российской певицы Жасмин
СюжетСанкции против России:

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Правительство Канады ввело санкции против российской певицы Жасмин (настоящее имя — Сара Шор). Информация об этом появилась в пятницу, 10 ноября, на официальном сайте МИД страны.

В опубликованном документе значится, что министр иностранных дел Мелани Жоли объявила о введении «новых санкций против девяти физических и шести юридических лиц в рамках положения о специальных экономических мерах по России». В их число вошла и 46-летняя заслуженная артистка РФ.

В июле 2023 года сообщалось, что Канада ввела санкции в отношении сразу нескольких российских деятелей культуры. В список, в частности, вошли такие звезды шоу-бизнеса, как актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян, режиссер Никита Михалков, музыканты Юлия Чичерина и Филипп Киркоров, певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, и другие.

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      Сергей Равин
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