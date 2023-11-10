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13:58, 10 ноября 2023Россия

Путин провел оперативное совещание с Совбезом

Путин обсудил с Совбезом вопросы информационной безопасности России

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На встрече глава государства поднял вопрос повышения эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности страны. С докладом выступил директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимир Селин.

Ранее Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, куда прибыл сразу после завершения официального визита в Казахстан. Главу государства сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. Президент заслушал доклады о ходе спецоперации, а также осмотрел новые образцы военной техники.

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      Константин Лысяков
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