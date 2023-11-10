Песков заявил, что Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что российский лидер решил приехать в штаб после завершения официального визита в Казахстан. Его сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Путин заслушал доклады о ходе специальной военной операции на Украине, а также осмотрел новые образцы военной техники.

19 октября президент также посещал штаб Вооруженных сил России в Ростове-на-Дону. Позднее представитель Кремля объяснил, что подобные поездки проходят «достаточно регулярно», при этом многие из них заранее не планируются.