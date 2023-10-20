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13:38, 20 октября 2023Россия

В Кремле рассказали о поездке Путина в штаб ВС России в Ростове-на-Дону

Песков: поездка Путина в штаб ВС в Ростове-на-Дону была оперативно организована

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Поездка президента Владимира Путина в штаб Вооруженных сил (ВС) России в Ростове-на-Дону была оперативно организована. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Это была достаточно оперативно согласованная поездка, заранее она не планировалась», — пояснил он.

По словам представителя Кремля, подобные поездки проходят достаточно регулярно. Во время посещений штабов, отметил Песков, глава государства на месте получает доклады от военнослужащих.

Президент посетил штаб Вооруженных сил России в Ростове-на-Дону вечером в четверг, 19 октября. Заслушав доклад главы Генштаба Валерия Герасимова, Путин также пообщался с другими руководителями ведомства.

Герасимов доложил Путину, что войска решают задачи в соответствии с планом СВО. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин решил заехать в Ростов-на-Дону, возвращаясь из рабочей поездки в Китай и Пермь.

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      Никита Абрамов
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