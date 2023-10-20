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01:19, 20 октября 2023Россия

Путин посетил штаб ВС России в Ростове

Песков: Путин посетил штаб ВС России в Ростове и заслушал доклад о ходе СВО

Фото: Sputnik / Grigory Sysoyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил (ВС) РФ в Ростове-на-Дону. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Возвращаясь из Перми, президент Путин заехал в Ростов, где посетил штаб Вооруженных сил РФ», — сказал представитель Кремля. Во время визита глава государства заслушал доклад начальника Генштаба ВС России, генерала армии Валерия Герасимова о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», проходящего в Перми. В ходе выступления он подчеркнул, что в России вопросы продвижения ценностей массового спорта, физической культуры и здорового образа жизни находятся в числе ключевых общенациональных приоритетов.

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      Марина Совина
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