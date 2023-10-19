Путин заявил о необходимости сделать спорт нормой жизни россиян

Президент Путин заявил, что к 2030 году нужно вовлечь в спорт 70 % россиян

К 2030 году необходимости вовлечь в систематические занятия спортом 70 процентов россиян, то есть сделать спорт нормой жизни. Такую задачу обозначил президент Владимир Путин в четверг, 19 октября, выступая на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми. Его слова приводит ТАСС.

Сейчас спортивное движение проходит проверку на сплоченность и верность олимпийским принципам равноправия и честной борьбы, отметил также глава государства.

Также он сообщил, что число спортивных соревнований разного уровня с высоким призовым фондом в России будет кратно увеличиваться.

В августе Путин заявил, что ожидаемая средняя продолжительность жизни россиян в 2023 году превысила 73 года.