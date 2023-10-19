Герасимов доложил Путину о решении задач по плану СВО

Глава Генштаба Герасимов доложил президенту Путину о решении задач по плану СВО

Глава Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту Росси Владимиру Путину, что войска решают задачи в соответствии с планом СВО. Соответствующий сюжет был показан в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Герасимова, группировка решает задачи по плану операции.

Президент посетил штаб Вооруженных сил России в Ростове-на-Дону вечером 19 октября. Заслушав доклад Герасимова, Путин также пообщался с другими руководителями военного ведомства.