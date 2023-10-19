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02:00, 20 октября 2023Россия

Герасимов доложил Путину о решении задач по плану СВО

Глава Генштаба Герасимов доложил президенту Путину о решении задач по плану СВО
Владимир Путин и Валерий Герасимов

Владимир Путин и Валерий Герасимов. Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту Росси Владимиру Путину, что войска решают задачи в соответствии с планом СВО. Соответствующий сюжет был показан в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Герасимова, группировка решает задачи по плану операции.

Президент посетил штаб Вооруженных сил России в Ростове-на-Дону вечером 19 октября. Заслушав доклад Герасимова, Путин также пообщался с другими руководителями военного ведомства.

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      Марина Совина
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