Минобороны РФ отчиталось о 12 сбитых ракетах Storm Shadow и SCALP ВСУ за неделю

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с 4 по 10 ноября сбили 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Кроме того, за неделю были сбиты 32 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две противокорабельные ракеты «Нептун», две управляемые авиационные бомбы JDAM и 205 беспилотных летательных аппаратов противника.

По данным военного ведомства, также были уничтожены восемь боевых самолетов воздушных сил Украины, в том числе четыре Миг-29, два Су-27 и два штурмовика Су-25.

Также Минобороны сообщило, что российские войска в период с 4 по 10 ноября нанесли 11 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объяснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.