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22:17, 10 ноября 2023Бывший СССР

В Евросоюзе заявили о давлении России на Армению

ЕС желает повысить сопротивляемость Армении на фоне «давления» Москвы на Ереван

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Евросоюз желает повысить сопротивляемость Армении на фоне «давления», якобы оказываемого Москвой на Ереван. Об этом рассказал высокопоставленный представитель службы внешних связей ЕС, сообщает армянское госагентство «Арменпресс».

«Наша политическая линия — поддержать Армению, усилить сопротивляемость Армении, которая находится под значительным давлением со стороны России, и это то, чего мы хотим», — отметил неназванный представитель службы внешних связей ЕС.

Собеседник агентства также указал, что на столе переговоров сейчас находится мирное соглашение, вокруг которого нужно сотрудничать.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отказался от участия во встрече глав совбезов стран, входящих в Содружество Независимых Государств 8 ноября в Москве. Причины отказа не были названы.

При этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян пообещал решать существующие проблемы в отношениях с Россией в дружеской атмосфере. Он признал, что у Армении и России имеются многочисленные связи, но сейчас «есть определенные проблемы в этих отношениях».

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      Марина Совина
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